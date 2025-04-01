Еще трех должностных лиц БЖД задержали за коррупцию

В МВД Беларуси похвастались задержанием еще трех должностных лиц в сфере транспорта и коммуникаций.

Ранее сообщалось о задержании одного из руководителей Белорусской железной дороги (БЖД) за систематическое получение взяток на общую сумму около трех миллионов долларов (речь идет о бывшем первом замначальника БЖД Петре Дулубе). За топ-менеджером организации последовали трое его подчиненных, которых задержали с поличным в конце 2024 года, проинформировало сегодня МВД.

В частности, задержаны начальник службы перевозок БЖД, его заместитель — начальник Центра управления перевозками и первый замначальника центра.

«В результате кропотливой работы оперативниками ГУБОПиК совместно с сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета установлено, что фигуранты на протяжении трех лет принимали деньги от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о выделении подвижного состава БелЖД. Сумма полученных вознаграждений исчисляется десятками тысяч рублей», - утверждает МВД.

Следователями возбужден ряд уголовных дел. Подозреваемые водворены в СИЗО, им грозит до 15 лет лишения свободы.