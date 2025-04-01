Германия начинает постоянное развертывание войск в Литве

Германия приступает к развертыванию на постоянной основе бригады численностью 5 тыс. военнослужащих на территории Литвы в целях укрепления восточного фланга НАТО. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Созданная 45-я бригада под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера будет располагаться на военной базе в городке Руднинкай, расположенном в 30 км к югу от столицы Литвы Вильнюса.

"У нас есть четкая задача: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. При этом мы также защищаем территорию НАТО и саму Германию". - сказал Хубер.

Берлин пообещал долгосрочное развертывание войск еще в 2023 году, изменив многолетнюю оборонную политику Германии, которая избегала постоянного размещения боевых частей за рубежом. Бригада будет полностью развернута к 2027 году.

В настоящее время в Литве дислоцируются 150 немецких военнослужащих. Ожидается, что к концу года их число достигнет 500.