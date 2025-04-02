Великобритания вводит новые требования для въезда граждан ЕС

Граждане ЕС, посещающие Великобританию, со среды должны будут заранее покупать электронное разрешение на въезд, поскольку правительство страны вслед за другими странами стремится усилить иммиграционную безопасность. Об этом сообщает Reuters.

Схема электронных разрешений на въезд (ETA) потребует от всех посетителей, которым не нужна виза для въезда в Британию, приобрести онлайн электронное разрешение на въезд за 10 фунтов (€12). С 9 апреля стоимость такого разрешения возрастет до 16 фунтов. Исключение будет для граждан Ирландии.

В прошлом году режим ETA был введен для граждан неевропейских стран, включая посетителей из Соединенных Штатов, Канады и Австралии.

Министерство внутренних дел Британии заявило, что подача заявки на получение ETA должна быть простой через приложение UK ETA. Подавляющее большинство заявителей получают решение автоматически за считанные минуты.

Заявители предоставляют фотографию и биографические данные, а также отвечают на ряд вопросов. После того как заявитель успешно подал заявление, его ETA привязывается к его паспорту в цифровом виде.

ETA позволяет многократные визиты в Великобританию продолжительностью до шести месяцев в течение двухлетнего периода.

Согласно официальным данным, в 2023 году Соединенное Королевство приняло 22,5 миллиона посетителей из Европейского Союза по сравнению с 19 миллионами в 2022 году.