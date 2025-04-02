Власти Беларуси определились с датой республиканского субботника

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 12 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

«Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси», - сообщила пресс-служба правительства.

Как известно Национальный исторический музей собираются построить на месте аквапарка «Дримлэнд». Лимит финансирования строительства музея «за счет средств государственных капитальных вложений» составляет 6 млн рублей.