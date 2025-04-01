С начала проверок на своих границах Германия развернула 50 тысяч человек

Согласно текущей оценке министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, контроль на всех внешних границах Германии принес успехи: правоохранители не пустили в страну примерно 50 тысяч человек. Об этом сообщает Bild.

Внутренний пограничный контроль был введен с 16 октября 2023 года на границах Польши, Чехии и Швейцарии, а еще раньше – Австрии. В целом же Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны для ограничения людей, въезжающих без визы, в сентябре 2024 года.

По данным Фезер, с 16 сентября 2024 года федеральная полиция обнаружила около 86 тысяч несанкционированных въездов. Около 2 тысяч контрабандистов были арестованы, а около 50 тысяч человек были развернуты на границах.

Показатели предоставления убежища упали: было зафиксировано снижение на 50% по сравнению с двумя годами ранее.

На днях стало известно, что консерваторы из ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о формировании правительства, договорились о значительно более строгом подходе к миграции.

Эти меры предусматривают значительное увеличение возможностей для содержания нелегальных мигрантов, ожидающих депортации, и приостановление воссоединения семей мигрантов на два года.

Соглашение между партиями является предвестником самой строгой миграционной политики Германии за последние десятилетия и было достигнуто на фоне роста популярности ультраправой "Альтернативы для Германии".