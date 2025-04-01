Последнее обновление: 01.04.2025 14:35

Гражданина США задержали в Беларуси за "незаконное пересечение границы"

Ночью 31 марта при пограничном контроле на железнодорожной станции "Молодечно" таможенники задержали гражданина США. Об этом сегодня сообщил Госпогранкомитет.

В отношении нарушителя начат административный процесс за "незаконное пересечение государственной границы Беларуси".

В ходе предварительного разбирательства установлено, что гражданин США 24 марта дважды пытался въехать на территорию республики: утром через пункт пропуска Каменный Лог (Мядининкай), а вечером того же дня - через погранпереход Бенякони (Шальчининкай). Однако при прохождении пограничного контроля он не смог подтвердить наличие средств, необходимых для покрытия расходов по его пребыванию в Беларуси и выезду из страны, в связи с чем ему было отказано во въезде.

"После привлечения к административной ответственности правонарушитель будет депортирован на территорию Литовской Республики", - говорится в сообщении ГПК.



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