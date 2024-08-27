Последнее обновление: 27.08.2024 16:19

Apple анонсировала презентацию iPhone 16

Компания Apple анонсировала дату презентации iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Согласно информации, оно состоится 9 сентября 2024 года в Театре Стива Джобса в Apple Park.

Планируется также презентация более технологичных iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые получат обновленные камеры и другие более современные компоненты.

Возможно, покажут и другие новинки, среди которых будут "смарт" часы Apple Watch Series 10, следующие модели беспроводных наушников AirPods и другие.

Кроме того, компания выпустит iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, visionOS 2 и macOS Sequoia. Их Apple анонсировала в июне 2024 года во время WWDC.

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