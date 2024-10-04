Последнее обновление: 04.10.2024 11:26

РФ атаковала энергообъекты в шести областях Украины

За прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Сумской области в результате обстрела территории подстанции повреждено здание, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых потребителей и одного из энергетических объектов. Питание восстановлено. В то же время шесть работников получили взрывные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции, обесточивались бытовые потребители. Всего без света оставались 4817 абонентов, питание частично восстановлено.

В Днепропетровской области при осмотре территории подстанции обнаружен неразорвавшийся снаряд. Он изъят.

Кроме того, в Кировоградской области по технологическим причинам обесточивались подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено.

В Харьковской области во время выполнения работ электромонтер наступил на мину, в результате чего получил травму нижней конечности. Он доставлен в больницу.

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