Украина атаковала базу хранения дронов-камикадзе в Краснодарском крае

Силы обороны Украины в среду атаковали базу хранения ударных беспилотников вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Сегодня ударная группа группировки сил и средств ВМС ВСУ во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БПЛА типа „шахед“ вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае», - говорится в сообщении.

По данным украинских военных, там хранилось около 400 ударных дронов. Генштаб сообщает о точном попадании и вторичной детонации на территории базы.

Российские власти сообщили о «возгорании складских помещений» в Ейском районе Краснодарского края на территории более полутора тысяч квадратных метров. При этом не было указано, что именно там хранилось.

«В поселке Октябрьский Ейского района произошло возгорание складских помещений... По предварительным данным, пострадавших нет (…) в настоящий момент территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет», - цитирует Интерфакс сообщение оперативного штаба региона.