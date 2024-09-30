Украина поразила военный склад в РФ

Украина поразила арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения в поселке Котлубань Волгоградской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно информации, в преддверии удара на склад прибыл эшелон с иранскими ракетами. После обстрела на территории арсенала вспыхнул пожар и началась детонация боеприпасов.

Сообщается, что операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций ВСУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.