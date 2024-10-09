Украина ударила по военному складу РФ в Брянской области

ВСУ ударили по военному складу РФ в Брянской области. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, украинские военные ночью 9 октября поразили "ближайший к линии фронта" 67-й арсенал ГРАУ Минобороны РФ.

"На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Отмечу, что они частично хранились под открытым небом", - написал Коваленко.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз утверждал, что над регионом уничтожены 24 украинских БПЛА. О каких-либо разрушениях в результате ударов Богомаз не сообщил.