ВСУ поразили ракетами ATACMS российскую РЛС "Небо-М"

Подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции "Небо-М". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что уничтожение указанной станции должно снизить способность российской армии выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", - говорится в сообщении ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, радиолокационная станция "Небо-М" представляет собой очень сложный объект для поражения. Станция работает в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.

Согласно информации, у РФ осталось только 10 работающих систем такого типа. Стоимость каждой из них оценивается более чем в $100 млн.