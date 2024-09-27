Российские «шахеды» ночью атаковали дунайский порт Измаил в Одесской области

Российские военные в ночь на пятницу нанесли удар беспилотниками по югу Одесской области.

Как сообщил в Telegram-канал глава областной военной администрации Олег Кипер, целью стал город Измаил, где находится порт на Дунае.

«В результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок», - написал Кипер.

По его словам, повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые постройки, здания, автомобили, началось несколько пожаров.

Ночью 27 сентября армия России также нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Днепровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, удар произошел после полуночи. Ракеты ударили по территории промышленного объекта, есть разрушения. Также произошел пожар, который уже потушили спасатели. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, по данным главы Днепровской ОВА, россияне ударили артиллерией и дроном-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине. Погибших и раненых нет, повреждена инфраструктура.