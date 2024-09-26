Ночью РФ запустила по Украине управляемые авиаракеты и 78 ударных дронов

В ночь на 26 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами и управляемыми авиаракетами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, удалось сбить 66 из 78 беспилотников,

РФ атаковала Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую область – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Также россияне выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск).

В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь беспилотников локационно потеряны. Один дрон вернулся в Россию, еще один по состоянию на 09:00 оставался в воздушном пространстве Украины.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.