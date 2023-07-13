Вмененное страхование появится в Беларуси

Белорусские власти намерены внести поправки в закон о страховой деятельности, предусматривающие введение вмененного страхования наряду с обязательным и добровольным.

«Вводится новая форма страхования – вмененное страхование. Его отличительной особенностью является закрепление в законодательстве требований о наличии договора страхования в качестве обязательного условия для осуществления той или иной деятельности или для получения тех или иных благ и льгот. При этом условия страхования и страховые тарифы определяются страховщиком, иными словами имеется возможность выбрать наиболее приемлемые и выгодные», – пояснила депутат Людмила Нижевич, которую цитирует БелТА.

Вменённое страхование — добровольное страхование, покупка/наличие которого необходимы для получения доступа к некоторым видам деятельности (для получения или продления лицензии), к тем или иным льготам, специальным возможностям и иным материальным благам. Задача вменённого страхования — обеспечить гарантированное наличие страховой защиты у отдельных категорий юридических или физических лиц в интересах государства, бизнеса, общества и граждан. По характеру действия вменённое страхование похоже на обязательное, однако имеет от него ряд принципиальных отличий.