Последнее обновление: 22.08.2024 17:32

Под контроль ВСУ перешел еще один населенный пункт в Курской области

Под контроль ВСУ перешел еще один населенный пункт в Курской области. Об этом сообщил президент Украины по итогам приезда в приграничный район Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

По его словам, Сырский доложил ему, что украинским военным удалось захватить еще один населенный пункт в Курской области и «пополнить обменный фонд».

Отмечается, что на Сумщине количество обстрелов из артиллерии и количество жертв среди мирных уменьшилось после начала Курской операции.

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