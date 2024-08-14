Последнее обновление: 14.08.2024 18:00

ВСУ взяли в плен в Курской области более 100 российских военных

С начала среды украинские военные взяли в плен в Курской области более 100 российских военнослужащих и продвинулись на 1-2 километра. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«С начала текущих суток войска на отдельных направлениях (в Курской области — прим.) продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток в плен взято более 100 служащих противника», - проинформировал Сырский в ходе доклада президенту Зеленскому.

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