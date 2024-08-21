ВСУ уничтожили ЗРК С-300 в Ростовской области

В ночь на 21 августа ВСУ нанесли удар по позиции российского ЗРК С-300 возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается", - говорится в сообщении.

Согласно информации, удар наносили подразделения Военно-морских сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В заявлении Генштаба отмечается, что комплексы С-300 "использовались российскими военными для ударов по мирным городам Украины".