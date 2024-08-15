Украина создала в Курской области первую военную комендатуру

В Судже Курской области Украина создала военную комендатуру. Об этом президенту Владимиру Зеленскому на заседании Ставки сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, на территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в Судже и трех других населенных пунктах.

"Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель – генерал-майор Москалев", – заявил Сырский, которого цитируют украинские медиа.

Главком добавил, что на отдельных направлениях Силы обороны продвинулись на расстояние от 500 м до 1,5 км вглубь территории РФ.

"Всего с начала операции на территории Курской области наши войска с боями продвинулись на 35 км. Взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта. Ситуация контролируемая", – подытожил он.