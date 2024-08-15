Последнее обновление: 15.08.2024 18:32

В Украине рассматривают возможность открытия гуманитарного коридора из Курской области в Сумы

Украина рассматривает возможность открытия гуманитарного коридора для гражданских из Курской области в Сумы. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Мы сейчас вместе с военными работаем над возможным маршрутом гуманитарного коридора для гражданских из Курской области в Сумы", – отметила Верещук, которую цитируют украинские медиа.

Верещук также добавила, что есть вариант организации коридора в сторону России, но это возможно только при официальном запросе с российской стороны. На этот момент такого запроса еще не поступало.

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