На Курском направлении взято в плен 594 российских военнослужащих. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский по видеосвязи, которая транслировалась по украинскому телевидению.

По его словам, украинские войска продолжают наступление в Курской области России.

«На сегодня на этом направлении взято в плен 594 военнослужащих РФ», - сказал Сырский.

Он отметил, что под контролем ВСУ 1294 кв. км территории Курской области, на которой находится 100 населенных пунктов.

Александр Сырский признал, что одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил России с других направлений, прежде всего Покровского и Кураховского.

«Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество сил врага. На данный момент мы можем констатировать, что примерно 30 тысяч военнослужащих уже переброшены на Курское направление, и эта цифра растет. Вместе с этим противник пытается снимать части с других направлений, на Покровском направлении он, наоборот, наращивает свои усилия», - сказал Сырский.

По его информации, Россия пытается нарушить линии снабжения украинских войск на Покровском фронте. Главком ВСУ охарактеризовал общую ситуацию там как сложную.