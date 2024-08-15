Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают "зону безопасности" на занятой территории Курской области. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

"С целью защиты приграничных областей Украины силы обороны создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины", - написала она в своем Telegram-канале.

Согласно информации, для оставшихся в пределах "зоны безопасности" гражданских россиян планируется открыть гуманитарные коридоры "как в сторону России, так и в сторону Украины". По словам вице-премьера, на занятых территориях будут проводится "гуманитарные операции", туда допустят международные гуманитарные организации.

Украинские власти также открыли круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, "которым нужна гуманитарная помощь", написала Верещук.