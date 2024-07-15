Более 500 фур ожидают въезда в Польшу из Беларуси перед КПП "Кукурыки"

Польский пункт пропуска "Кукурыки" - самый загруженный на пути в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"По состоянию на 10:00 перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) на въезд в ЕС фиксируется более 500 фур. Несмотря на существенное скопление транспорта сопредельные контрольные службы с пятницы оформили около 50% авто от нормы", - говорится в сообщении.

В литовских погранпереходах Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 36%. Перед данными пунктами пропуска въезда на сопредельную территорию ожидает 965 фур.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в Латвию скопилось более 430 единиц грузового транспорта. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 38% авто.

Скопление легкового транспорта фиксируется перед всеми 🇱🇹литовскими пунктами пропуска и 🇵🇱польским Тересполем (Брест). За выходные меньше всего авто проследовало в ЕС через польский погранпереход — 33% от нормы.

"По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) и литовским Мядининкаем (Каменный Лог) въезда в ЕС ожидают 45 и 10 автобусов соответственно", - сообщает ведомство.