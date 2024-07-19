ГПК: Очередь легковых машин на въезд в Польшу увеличилась в четыре раза

С понедельника очередь легковых авто на въезд в Польшу увеличилась в 4 раза. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

Ведомство отмечает, что после введения запретов властями Литвы и Латвии транспортные потоки перераспределились на польское направление.

Так, перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) скопилось 240 авто, его сотрудники с начала недели приняли 35% легковушек от нормы.

Перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) на въезд в ЕС фиксируется 110 авто, их контрольные службы в течение недели принимали на свою территорию около 55% транспорта от нормы.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Сопредельная сторона с понедельника пропустила около 13% транспорта.

Контрольные службы 🇵🇱польского пункта Кукурыки (Козловичи) принимали на свою территорию в среднем 60% грузового транспорта. Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 45% фур.

«По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) и литовским Мядининкаем (Каменный Лог) въезда в ЕС ожидают 30 и 4 автобуса соответственно», - сообщает ГПК.