Денежные доходы населения Беларуси в январе-мае выросли на 9,6%

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Беларуси в январе-мае 2024 г. выросли на 9,6% к уровню января-мая 2023 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,1%.