Последнее обновление: 18.06.2019 13:04

Реальные доходы белорусов в январе-апреле выросли на 7,6%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2019 г. составили 107,6% к уровню января-апреля 2018 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.

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