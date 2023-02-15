Реальные денежные доходы населения Беларуси в 2022 году снизились на 3,6%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2022 году снизились на 3,6% к уровню 2021 г.

Как сообщил Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.