В правительстве Германии не достигли согласия по бюджету на 2025 год

Правительство Германии больше не ожидает, что оно достигнет согласия по проекту бюджета на 2025 год до 3 июля. Об этом Reuters во вторник сообщили источники в правительстве

По данным источников агентства, новой датой рассматривают 17 июля, что означает, что все сроки представления проекта бюджета в нижнюю палату парламента Бундестага все еще могут быть соблюдены.

В то же время представитель Министерства финансов заявил, что консультации по проекту бюджета продолжаются.

"Целью остается достижение политического согласия и принятие решения правительства в июле", – отметил он.

Наиболее проблемным вопросом в бюджетных переговорах является так называемый "долговой тормоз". Лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер считает, что это необходимо и на дополнительные займы нельзя идти, а СДПГ и "Зеленые" поддерживают более гибкий подход с возможностью приостановления этого инструмента, как во время пандемии коронавируса.

Сопредседатель СДПГ предупредил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

Министр обороны Германии Борис Писториус отмечает, что жесткие ограничения на государственные заимствования, предусмотренные законодательством ФРГ, не должны приводить к сокращению необходимых расходов на оборону.