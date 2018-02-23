Последнее обновление: 23.02.2018 18:01

Германия побила рекорд по профициту общественных бюджетов

Профицит общественных бюджетов ФРГ в 2017 году достиг наивысшего показателя за прошедшие 27 лет. Превышение доходов над расходами составило в абсолютном исчислении 36,6 млрд евро, что стало рекордом с момента объединения Германии, сообщает Федеральное статистическое ведомство.

По итогам прошлого года профицит зафиксирован на всех государственных уровнях - федеральном, земельном, местном, а также у касс социального страхования. При этом самого высокого показателя достигли 16 германских федеральных земель - 16,2 млрд евро.

Доходы касс социального страхования превысили расходы на 10,5 млрд евро, а на муниципальном уровне этот показатель составил 8,7 млрд евро.

Вместе с тем профицит госбюджета ФРГ заметно снизился по сравнению с тремя предыдущими годами, достигнув 1,08 млрд евро. Так, в 2015 году этот показатель был равен 9,7 млрд евро, а в 2016 году - 7,4 млрд евро.

Профицит общественных бюджетов обеспечен такими факторами, как увеличение доходов населения и налоговых поступлений, а также сокращение уровня безработицы и рост отчислений на социальное страхование..

В Германии профицит общественных бюджетов растет уже четвертый год подряд. В 2015 году он составил 19,4 млрд евро, то есть более чем на 10 млрд больше, чем годом ранее, а в 2016 году - 23,7 млрд евро.

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