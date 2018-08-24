Германия в 1-м полугодии зафиксировала рекордный профицит бюджета

Положительное сальдо консолидированного бюджета Германии в январе-июне 2018 года составило 41,8 млрд евро, что на 18,3 млрд евро, или в 1,8 раза, выше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Таким образом, Германия в первом полугодии получила рекордный профицит бюджета со времени воссоединения Германии в 1990 году.

"Благоприятные ситуация с занятостью и развитие бизнеса, а также политика умеренных расходов" способствовали формированию профицита, который составил 2,9% ВВП, отмечается в сообщении Destatis.

Германская экономика в апреле-июне с корректировкой на сезонные, ценовые и календарные факторы выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, сообщало также агентство.

Положительное сальдо бюджета в ФРГ фиксируется уже пятый год подряд.