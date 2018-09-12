Последнее обновление: 12.09.2018 11:36

Бюджет Германии 2019 года будет бездефицитным

В Германии начались дебаты о бюджете страны на 2019 год. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц планирует, что расходы Германии вырастут на 13 млрд евро, этого требуют различные коалиционные соглашения, принятые во время формирования правительства.

Ожидается, что расходы в 2019 году составят 356,8 млрд евро.

Согласно проекту бюджета, страна сможет обойтись без долгов - доходы бюджета также вырастут благодаря активным налоговым поступлениям. Шольц надеется сохранить так называемый "черный ноль" - когда расходы не превышают доходы. Германии удается придерживаться такой финансовой политики с 2014 года.

Отдельно отмечается рост ассигнований на оборону страны, траты бундесвера вырастут почти на 4 млрд евро и составят 42,9 млрд евро. Роста оборонных расходов регулярно требуют от Германии партнеры по НАТО.

Критики бюджетных планов правительства недовольны резким ростом расходов. "Издержки растут быстрее, чем доходы. Таким образом, в 2021 году дефицит бюджета может составить 10 млрд евро", - отметил президент Союза немецких налогоплательщиков Райнер Хольцнагель. В то же время, отмечает "Немецкая волна", оппозиция в бундестаге требует увеличить расходы на борьбу с бедностью, защиту климата и строительство доступного социального жилья.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование