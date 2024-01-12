Белорусский Красный Крест поставил «под удар» беженцев и мигрантов

Белорусский Красный Крест приостанавливает помощь беженцам и мигрантам из-за сокращения финансирования.

Сложности в работе БКК объясняет "прекращением сотрудничества c партнерами, которые курировали в Беларуси проектную деятельность, направленную на поддержку иностранных граждан - беженцев и лиц, ищущих убежище, вынужденных мигрантов, лиц без гражданства".

В связи с этим, "денежная поддержка" таких людей (например, выдача ваучеров, возмещение затрат на медуслуги) приостановлены, говорится в сообщении пресс-службы БКК. Вместе с тем, БКК обещает по-прежнему оказывать гуманитарную помощь в виде средств гигиены, одежды, обуви.

Также в сообщение отмечается, что в 2024 году деятельность БКК будет по-прежнему направлена на оказание помощи уязвимым категориям граждан в Беларуси.

С 1 декабря 2023 года Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство и прекратила финансирование БКК из-за того, что ее руководителем остался Дмитрий Шевцов. Он посещал оккупированные украинские территории и подтверждал, что БКК участвует в вывозе оттуда детей в Беларусь.