Красный Крест приостановил членство белорусского общества в организации

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) приостановило с 1 декабря членство Белорусского Красного Креста (БКК), говорится в сообщении Международного Красного Креста.

Решение было принято в связи с отказом БКК снять с должности своего руководителя Дмитрия Шевцова, претензии к которому включали заявления о ядерном оружии, участие в перемещении украинских детей в Беларусь, визит в оккупированные российскими войсками украинские города Луганск и Донецк.

С 1 декабря также приостанавливается финансирование Белорусского Красного Креста. БКК не сможет участвовать в Генеральной Ассамблее организации, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях.

Белорусский Красный Крест может быть восстановлен в своих правах после того, как снимет Шевцова с должности генерального секретаря национального общества.

«МФОККиКП будет оценивать ситуацию совместно с властями и другими заинтересованными сторонами, чтобы определить наилучший подход к обеспечению уязвимых сообществ гуманитарной помощью», — отмечается в сообщении.