В Беларуси подписан закон об ограничительных мерах против недружественных стран

В Беларуси подписали закон о применении специальных ограничительных мер и защите прав и законных интересов республики и ее граждан в связи с действиями недружественных государств.

"Настоящий закон устанавливает принципы и порядок применения Республикой Беларусь специальных ограничительных мер, а также мер по устранению препятствий в защите прав, свобод и законных интересов Республики Беларусь, ее граждан и организаций в связи с недружественными действиями иностранных государств", - говорится в документе.

«Целью настоящего закона является защита национальных интересов и безопасности Республики Беларусь, ее суверенитета и территориальной целостности, политической и экономической стабильности, прав, свобод и законных интересов граждан и организаций Республики Беларусь», - сказано в документе.

Под специальными ограничительными мерами в законе «понимаются специальные меры экономического характера и иные меры противодействия, не связанные с применением силы или угрозы силой, … направленные на исключение (минимизацию) негативных последствий недружественных действий иностранных государств в отношении Республики Беларусь, ее граждан и (или) организаций».

В качестве специальных ограничительных мер могут применяться установление запретов или ограничений на импорт в Беларусь и экспорт из нее отдельных групп товаров и услуг, на использование территории республики, включая воздушное пространство, а также на совершение финансовых операций. Это может быть отсрочка исполнения обязательств по внешнеторговым договорам и приостановление международного сотрудничества и международных договоров. Запреты и ограничения не применяются к товарам, которые являются крайне важными для внутреннего рынка Белоруссии или не имеют аналогов, выпускающихся в республике, а также к товарам, ввозимым для личного пользования. Не применяются ограничения и в отношении международной технической, гуманитарной и безвозмездной помощи.

Спецмеры также могут применяться в отношении лиц из недружественных государств и лиц, связанных с недружественными странами. "Объектами применения специальных ограничительных мер не могут являться граждане и (или) организации Республики Беларусь", - отмечается в законе. Решения о применении или об отмене специальных ограничительных мер принимаются Советом министров (правительство) Белоруссии.

Закон предоставляет пострадавшим от действий недружественных стран белорусским госорганам, юридическим лицам и гражданам возможность обратиться в экономический суд одного из регионов республики с заявлением о запрете инициировать или продолжать в их отношении разбирательство в иностранном суде. Решение соответствующего регионального экономического суда подлежит немедленному исполнению.

Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования. Совмину поручено обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с документом в шестимесячный срок.