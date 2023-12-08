Последнее обновление: 08.12.2023 15:05

Германия намерена продлить контроль на границе с соседями до февраля

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что намерена продлить пограничный контроль на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией до февраля 2024 года. Об этом немецкий министр рассказала в интервью Rheinische Post.

"Я продолжу временный контроль на наших границах с Польшей, Чехией и Швейцарией после 15 декабря минимум на два месяца", – сказала Фезер.

Она убеждена, что пограничный контроль является эффективной мерой борьбы с незаконной перевозкой людей.

"Наши меры работают. Наша борьба с недобросовестным бизнесом контрабандистов, которые жестоко ставят под угрозу человеческие жизни, является успешной", – добавила глава МВД.

Напомним, на этой неделе в Германии решили до середины декабря продлить контроль на границе с тремя соседними странами, который ввели как временную меру для предотвращения нелегальной миграции.

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