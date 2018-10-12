Последнее обновление: 12.10.2018 14:15

Германия продлит контроль на границе с Австрией из-за наплыва мигрантов

Германия продлит контроль на границе с Австрией до 11 мая 2019 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МВД ФРГ Элеонора Петерман.

"Министр сегодня распорядился о продлении режима контроля на внутренней границе ФРГ с Австрией на следующие шесть месяцев с 12 ноября 2018 года, то есть до 11 мая 2019 года. Решение принято в тесной координации с главами МВД Австрии, Дании, Швеции и Норвегии", — сказала Петерман.

Она добавила, что целью Берлина является возвращение к бесконтрольному перемещению внутри Шенгена, однако по-прежнему наблюдается "дефицит в охране внешних границ ЕС и высокий уровень нелегальной миграции".

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