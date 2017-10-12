Германия продлила пограничный контроль на полгода

Правительство ФРГ продлило пограничный контроль на границах с шенгенскими странами еще на шесть месяцев - до мая 2018 года.

Речь идет о германо-австрийской границе, а также о паспортном контроле прибывающих из Греции авиапассажиров, сообщил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в четверг.

Решение, по его словам, связано с продолжающей существовать террористической угрозой, недостаточной защитой внешних границ ЕС, а также нелегальной миграцией внутри Шенгенской зоны. Граница с Австрией по-прежнему является основным участком нелегальной иммиграции в ФРГ, а задачей министров внутренних дел является реагировать на сохраняющуюся сложную ситуацию, указал де Мезьер. Кроме того, он сослался на большое число нелегалов, прибывающих в Германию из Греции воздушным путем.

По решению продлить контроль на границах уже существует договоренность с Австрией и Грецией, Брюссель также проинформирован, добавил он. "Полноценное возвращение к Шенгенской зоне без контроля на границах будет возможным только тогда, когда это позволит ситуация", - уверен глава германского ведомства.

Германия первой из стран Шенгенской группы возобновила пограничный контроль в сентябре 2015 года на границе с Австрией в связи с волной нелегальных мигрантов, следовавших через эту страну по так называемому "балканскому маршруту". В последний раз режим контроля был продлен до 11 ноября.

После ФРГ пограничный контроль в ходе кризиса вокруг беженцев возобновили Австрия, Дания, Швеция, Норвегия, а также - в связи с террористической угрозой - Франция. Еврокомиссия настаивает на полном отмене контроля на границах между шенгенскими странами до конца текущего года.