Власти Беларуси объявили отсутствие работы более 3-х месяцев причиной постановки детей в СОП

В Беларуси ребенка могут признать находящимся в социально опасном положении, если оба родителя или единственный родитель более трех месяцев не работают или не получают иного законного дохода.

Такая поправка в показатели, применяемые при признании детей находящимися в социально опасном положении, утверждена постановлением Совмина РБ №856 от 1 декабря 2023 года.

Кроме того, основанием постановки ребенка в СОП станет тот факт, что родители неправильно расходуют пенсии, пособия и иные выплаты на детей, а также социальную помощь, из-за чего не удовлетворяют основные жизненные потребности детей: у них нет еды, одежды, места для отдыха, занятий и игр.

Также, причиной для постановки ребенка в СОП станет и то, что родители или родитель совершили правонарушение или преступление в состоянии наркотического опьянения, а также если они уклоняются от диспансерного наблюдения при наличии у них хронического или затяжного психического расстройства либо если у них есть синдром зависимости от алкоголя или наркотических средств.

В пункт, где говорится об установлении фактов жестокого обращения родителей с ребенком, физического или психологического насилия по отношению к нему, добавлено сексуальное насилие.