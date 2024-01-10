Последнее обновление: 10.01.2024 17:01

В Беларуси открыто 133,8 тыс. счетов по программе поддержки многодетных семей

Число открытых депозитных счетов по программе поддержки многодетных семей на 1 января 2024 года составило 133795, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РБ.

В том числе 82,6 тыс. депозитных счетов открыты в долларах на сумму $826 млн, еще 51,2 тыс. депозитных счета - на сумму 1,28 млрд. рублей.

По состоянию на 1 января поданы 80823 заявления на досрочное распоряжение средствами семейного капитала, в том числе 65853 - на цели улучшения жилищных условий, 8691 - на получение медицинских услуг, 6274 - на получение образования. Удовлетворены 78514 решений о досрочном распоряжении средствами.

Новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2024 года, будет размещен на официальном сайте ведомства до 31 января.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование