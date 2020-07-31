Минобразования РБ: Никто не собирался забирать детей у Вероники Цепкало

Министерство образования Беларуси опровергло заявление Вероники Цепкало о попытках забрать из семьи детей.

«Со стороны педагогических работников попыток манипулировать детьми и преследовать цель их отобрания у родителей вообще никто не предпринимал», - заявила директор школы №177 Татьяна Молчанова, где учатся сыновья Вероники Цепкало.

По ее словам, установлены четкие критерии и показатели, которыми руководствуются не только педагогические работники, но и все субъекты профилактики при рассмотрении вопросов признания детей нуждающимися в государственной защите.

"Определенные политические взгляды родителей не являются причиной для рассмотрения вопросов о проведении каких-либо социальных расследований и инициирования отобрания детей у родителей. Огорчает тот факт, что дети в конкретной ситуации используются родителями как инструмент завоевания бонусов у определенной части населения страны. Громкие заявления Вероники Цепкало не соответствуют действительности и, к сожалению, полагаю, травмируют самих детей, поскольку они уже способны сознательно воспринимать информацию, размещаемую в интернете", - сказала Молчанова.

«О том, что кто-то собирается забрать детей у Вероники Цепкало, я впервые узнала из информации в СМИ. Могу ответственно утверждать, что сведений о неблагополучии детей, о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей супругами Цепкало к нам не поступало", - заявила начальник управления по образованию администрации Первомайского района Минска Людмила Борисенко.

Следует отметить, что еще до заявления Вероники Цепкало белорусские власти угрожали и предпринимали попытки забрать детей у политических оппонентов. Историю Ирины Халип еще никто не забыл…