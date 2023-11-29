Последнее обновление: 29.11.2023 13:24

Во втором чтении приняты поправки в законы о деятельности религиозных организаций

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении поправки в законодательные акты, регулирующие деятельность религиозных организаций.

В частности, предусматриваются новая редакция закона «О свободе совести и религиозных организациях» и поправки в Гражданский кодекс.

Ко второму чтению в текст законопроекта:

▫️внесены правки, касающиеся единообразия и уточнения терминологии закона (например, в понятие «религиозные обряды, ритуалы, культы, церемонии»);
▫️скорректированы нормы, касающиеся государственной регистрации религиозных организаций, вынесения им письменного предупреждения, их ликвидации, а также распоряжения имуществом ликвидированных религиозных организаций;
▫️уточнен статус детских домов при монастырях, которые будут являться социально-педагогическими учреждениями, а задачи и порядок организации их деятельности будут определятся Министерством образования;
▫️унифицировано исчисление сроков внесения записей в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при государственной регистрации и ликвидации религиозных организаций: предусмотрено их исчисление в рабочих днях;
▫️внесены иные юридико-технические и уточняющие правки.

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