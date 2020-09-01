Последнее обновление: 01.09.2020 16:45

Лукашенко: Власти подозревают наличие двойного гражданства у Кондрусевича

Лукашенко сообщил, что глава католической церкви Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич Беларуси включен в общий для Беларуси и России список невъездных.

Кондрусевич является гражданином Беларуси.

Лукашенко утверждает, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России.

"Не только он один, просто он - более известная фигура", - сказал Лукашенко, добавив, что есть информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича гражданства другой страны. Ранее, у Кондрусевича было гражданство России.

"Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность", - заявил белорусский правитель.

"Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади. Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали", - сказал Лукашенко, уверяя со ссылкой на ОМОН, что те защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

"Это все пройдет - вот эти хождения по улицам и заявления, что нас полмиллиона, миллион, мол, вот все, власть рухнет. Слушайте, если бы был миллион, мы бы с вами здесь не разговаривали"…

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование