Последнее обновление: 14.09.2020 13:19

Госпогранкомитет РБ: У Кондрусевича недействительный паспорт

Госпогранкомитет Беларуси ответил на запрос председателя Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича, объяснив в ответе, на каком основании Кондрусевичу 31 августа было запрещено вернуться в Беларусь.

В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси А. Лаппо указана следующая причина действий пограничников, воспрепятствовавших Митрополиту Минско-Могилёвскому въехать в Беларусь:

«Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным.

По вопросу принятия решения о признании Вашего паспорта недействительным Вы вправе обратиться в Министерство внутренних дел», - сказано в ответе.

Кондрусевич обращается в Министерство внутренних дел для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на Родину.

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