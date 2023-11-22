Последнее обновление: 22.11.2023 14:03

Азербайджан предлагает Армении провести встречу на границе

Азербайджан предложил Армении встретиться на общей границе для переговоров с целью заключения мирного договора, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

МИД отметил, что Баку готов к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе с целью скорейшего завершения мирного соглашения.

"Мы считаем, что обе страны должны вместе решать будущее своих отношений. Ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места проведения переговоров, или решение встретиться на государственной границе, принадлежит двум странам", – говорится в заявлении.

МИД Азербайджана призвал армянскую сторону избегать "новых ненужных задержек", а также выразил надежду, что Ереван положительно откликнется на этот призыв, и переговоры будут возобновлены в ближайшее время.

Накануне советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что мирные переговоры между Ереваном и Баку могут завершиться успешно, но без посредничества США или Европейского Союза.

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