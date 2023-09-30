Армения судится с Азербайджаном в ООН из-за дискриминации армян в Карабахе

Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана на основе Конвенции против ликвидации всех форм расовой дискриминации, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении суда.

В частности, Армения требует вывести весь военный и правоохранительный персонал из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе, способствовать доступу миссии ООН и Красного Креста в регион и обеспечить коммунальные услуги.

Также Армения хочет, чтобы Азербайджан обязали "воздерживаться от карательных действий против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха", не разрушать любого памятника геноцида армян 1915 года, и признать документы, которые выдавала власть непризнанного "Нагорного Карабаха".

28 сентября президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, по которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года. Этому предшествовала однодневная операция Азербайджана, которая привела к капитуляции нагорно-карабахских сил.

По состоянию на пятницу 29 сентября свои дома были вынуждены покинуть около 100 тысяч населения Нагорного Карабаха из 120 тысяч, как его оценивали до боевых действий на прошлой неделе.