Последнее обновление: 20.10.2023 15:19

Премьер Армении заявил о разработке "дорожной карты" для мирного соглашения с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян в четверг в Литве заявил, что по итогам встреч при европейском посредничестве была сформулирована "дорожная карта" нормализации отношений Армении и Азербайджана.

"(Дорожная карта) была отражена в принятом в Гранаде четырехстороннем заявлении. Приверженность сторон этой "дорожной карте" обеспечит прорыв в мирном процессе", – сказал Пашинян на переговорах с литовским премьером Ингридой Шимоните.

Пашинян заверил, что Армения подтверждает приверженность принципам, изложенным в принятых документах.

После стремительной военной операции Азербайджана в непризнанном Нагорном Карабахе, в результате которой он фактически прекратил свое существование, и в Баку, и в Ереване заявили о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения.

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