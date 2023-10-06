Лидеры Армении и Азербайджана согласились на переговоры в Брюсселе

Европейский Союз проведет переговоры между лидерами Армении и Азербайджана в конце месяца в Брюсселе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я решил пригласить обоих лидеров до конца октября в Брюссель, и оба лидера согласились прибыть на эту встречу", – сказал Мишель.

Он добавил, что "мы будем очень серьезно работать, чтобы достичь прогресса в сфере нормализации между Азербайджаном и Арменией".

Европейские лидеры, которые играют все большую роль в урегулировании ситуации на Кавказе, надеялись провести в Испании первую встречу между президентом Азербайджана и главой правительства Армении после наступления Баку на Карабах.

Но азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался от переговоров и не приехал в Гранаду.

Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Азербайджан в его противостоянии с Арменией.