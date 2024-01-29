Армения предлагает Азербайджану подписать пакт о ненападении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении.

"Мы предложили Азербайджану осуществить демилитаризацию границы, также механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", – сообщил в воскресенье Пашинян.

По словам премьера Армении, Ереван не имеет претензий ни на какую территорию, кроме своей суверенной территории, поэтому готов дать такие гарантии, но ожидает аналогичных гарантий и от других.

Пашинян добавил, что Армения предложила Азербайджану несколько механизмов гарантий безопасности, например, зеркальный отвод войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

"Эта граница в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года стала государственной границей, и 6 октября 2022 года в Праге Армения и Азербайджан договорились, что признают территориальную целостность друг друга на этом основании. Зеркальный отвод войск позволит, чтобы все территории Азербайджанской ССР были под контролем Азербайджана, а все территории Армянской ССР — под контролем Армении", – пояснил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уже сейчас созданы основные условия для подписания мирного договора с Арменией, и он не согласен с желанием Еревана по поводу гарантов для договора.

В то же время Армения заявила о регрессе в позиции Азербайджана по некоторым пунктам мирного договора между двумя странами.

Прогресс в налаживании отношений двух стран наблюдается после того, как 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира.