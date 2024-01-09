Последнее обновление: 09.01.2024 12:12

Армения согласилась на встречу с Азербайджаном в США в трехстороннем формате

Ереван дал согласие на проведение встречи с Баку в Вашингтоне в трехстороннем формате, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Армения дала согласие на проведение встречи в Вашингтоне. Когда будет достигнуто окончательное согласие между всеми сторонами, то Армения готова пойти на эту встречу", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече в Ереване в понедельник со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

"Цель встречи - продолжить переговоры в Вашингтоне в трехстороннем формате и достичь прогресса по подписанию соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном", - уточнил Григорян.

Он также заявил о реформе армии и закупке современного вооружения у различных стран, передает Интерфакс.

"Мы реформируем свою армию, желаем иметь современные, мировые стандарты, приобретать современное вооружение, чтобы защищать свою территориальную целостность, суверенитет, демократию. В этом смысле мы продолжаем сотрудничество с разными странами", - сказал Григорян, отметив, что подобное сотрудничество "мы имели и с Россией".

Глава Совбеза проинформировал, что Армения продолжает переговоры с РФ по решению вопроса о непоставленном оружии в рамках подписанных соглашений.

"Переговоры с Россией ведутся о непоставленном вооружении. Начиная с 2021 года, Армения имела множество соглашений с Россией, по которым вооружение не было поставлено. (...) По этим договорам переговоры продолжаются", - сказал Григорян.

Он отметил, что новых соглашений с Россией о военно-техническом сотрудничестве нет.

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