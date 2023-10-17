Премьер Армении: Готовы к мирному соглашению с Азербайджаном до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, заявил, что его страна готова подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца года.

Пашинян отметил, что Ереван готов подписать мирный договор, который будет отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также предусматривать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, через которые они проходят.

В частности, по словам премьера, армянская сторона готова открыть Мегринскую железную дорогу, но не как экстерриториальный коридор.

Пашинян также выразил опасения, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может сделать вопрос экстерриториального коридора поводом для нового нападения на Армению и захвата территорий.

В своей речи армянский премьер попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе.

Пашинян отметил, что формальные союзники Армении не помогли в вопросе решения проблем безопасности страны и армян Нагорного Карабаха.

В частности, Пашинян сказал, что, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению в результате нападения Азербайджана, "наши союзники в сфере безопасности не только не помогли, но и публично призвали к смене власти в Армении, к свержению демократического правительства".